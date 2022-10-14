Ліга конференцій

Алжирець зробив свій вклад в перемогу дніпрян.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 на виїзді обіграв Вадуц із рахунком 1:2.

На 25 хвилині матчу рахунок відкрив захисник української команди Ясін Амаш. Алжирцю вдався дальній постріл, який не залишив шансів воротаря Вадуца.

Саме гол Амаша став найкращим у цьому турі Ліги конференцій. Він обійшов Джаррода Боуена з Вест Гема, Деніза Тюрюча з Істанбул ББ, та Бірагі з Фіорентини.

Після чотирьох турів Дніпро-1 займає другу сходинку у групі Ліги конференцій, пропустивши вперед АЗ.