Football.ua пропонує ознайомитись з розкладами у групах після завершення групового раунду.
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04 листопада 2022, 00:38
Завершився шостий тур групового раунду Ліги конференцій, а отже, з'ясувалось, які команди зіграють у раунді плей-оф змагання.
Група А
Вийшли у плей-оф: Башакшехір
У стикові матчі: Фіорентина
Вибули з єврокубків: Гартс, РФШ
Група В
Вийшли у плей-оф: Вест Гем
У стикові матчі: Андерлехт
Вибули з єврокубків: Сількеборг, Стяуа
Група С
Вийшли у плей-оф: Вільярреал
У стикові матчі: Лех
Вибули з єврокубків: Хапоель Беер-Шева, Аустрія
Група D
Вийшли у плей-оф: Ніцца
У стикові матчі: Партизан
Вибули з єврокубків: Кельн, Словацко
Група Е
Вийшли у плей-оф: АЗ
У стикові матчі: Дніпро-1
Вибули з єврокубків: Аполлон, Вадуц
Група F
Вийшли у плей-оф: Юргорден
У стикові матчі: Гент
Вибули з єврокубків: Мольде, Шемрок Роверс
Група G
Вийшли у плей-оф: Сівасспор
У стикові матчі: ЧФР Клуж
Вибули з єврокубків: Славія, Баллкані
Група Н
Вийшли у плей-оф: Слован
У стикові матчі: Базель
Вибули з єврокубків: Пюнік, Жальгіріс
Нагадаємо, жеребкування стикових матчів Ліги конференцій відбудеться 7 листопада у штаб-квартирі УЄФА у Швейцарії.