Завершився шостий тур групового раунду Ліги конференцій, а отже, з'ясувалось, які команди зіграють у раунді плей-оф змагання.

Група А

Вийшли у плей-оф: Башакшехір

У стикові матчі: Фіорентина

Вибули з єврокубків: Гартс, РФШ

Група В

Вийшли у плей-оф: Вест Гем

У стикові матчі: Андерлехт

Вибули з єврокубків: Сількеборг, Стяуа

Група С

Вийшли у плей-оф: Вільярреал

У стикові матчі: Лех

Вибули з єврокубків: Хапоель Беер-Шева, Аустрія

Група D

Вийшли у плей-оф: Ніцца

У стикові матчі: Партизан

Вибули з єврокубків: Кельн, Словацко

Група Е

Вийшли у плей-оф: АЗ

У стикові матчі: Дніпро-1

Вибули з єврокубків: Аполлон, Вадуц

Група F

Вийшли у плей-оф: Юргорден

У стикові матчі: Гент

Вибули з єврокубків: Мольде, Шемрок Роверс

Група G

Вийшли у плей-оф: Сівасспор

У стикові матчі: ЧФР Клуж

Вибули з єврокубків: Славія, Баллкані

Група Н

Вийшли у плей-оф: Слован

У стикові матчі: Базель

Вибули з єврокубків: Пюнік, Жальгіріс

Нагадаємо, жеребкування стикових матчів Ліги конференцій відбудеться 7 листопада у штаб-квартирі УЄФА у Швейцарії.