Ліга конференцій

Команда Мауріціо Саррі несподівано програла у Лізі конференцій.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій Лаціо на Стадіо Олімпіко приймав АЗ Алкмар.

У першому таймі обидві команди обмінялись голами. На 18 хвилині Педро вдався непоганий удар після пасу Дзакканьї. Він зміг забити в усіх трьох турнірах УЄФА. Проте перед перервою гості відігрались. І зробив м'яч Еквангелос Павлідіс.

Другий тайм також був цікавий. Цікаво було подивитись на реакцію Лаціо після пропущеного другого голу. На 62 хвилині Керкез засмутив Максимільяну після чудово розіграної комбінації та помилок гравців команди господарів. Реакції результативної не було — Лаціо програв.

Лаціо — АЗ 1:2

Голи: Педро, 18 — Павлідіс, 45, Кркез, 62

Лаціо: Максимільяну - Лаццарі, Казале (Романьйолі, 46), Патрік, Марушич — Мілінкович-Савич, Катальді (Вессіно, 70), Альберто, Педро (Канчелльєрі, 70), Дзакканьї — Андерсон.

АЗ: Раян — Керкез (Де Віт, 83), Хацідіакос, Гоеш, Сугавара — Рейндерс, Мейнанс, Класі — Карлссон (Ван Бредероде, 83), Одгорд (Михайлович, 83) — Павлідіс (Мердінк, 83).

Попередження: Класі, Керкез.