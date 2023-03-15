Ліга конференцій

Команда з Бельгії дуже впевнено обіграла Істамбул у другому матчі.

У рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій Істамбул Башакшехір вдома приймав бельгійський Гент.

До 31 хвилини була досить рівна гра, але потім молодий нападник гостей Еммануель Орбан Гіфт познущався над турецькою командою. Він оформив хет-трик з 31 по 34 хвилину.

Після, на 37 хвилині, відзначився Уго Кейперс. Лише на 88 хвилині господарі зуміли відповісти своїм голом — відзначився Янузай, який вийшов на заміну.

Башакшехір — Гент 1:4 (перший матч — 1:1)

Голи: Янузай, 88 — Гіфт, 31, 32, 34, Кейперс, 37

Башакшехір: Бабаджан — Шахінер, Дуарте, Туба, Ліма — Білья, Озджан (Алексич, 46), Такдемір, Тюрюч (Шиш, 46), Гюрлер (Челік, 80) — Окака-Чука (Янузай, 68).

Гент: Роф — Торунаріга (Окуму, 68), Нгадеу, Пйонтковскі, Кастро-Монтес — Хонг (Оджіджа-Офое, 68), Де Сарт, Кумс, Фофана (Самойс, 68) — Гіфт (Хауге, 82), Кейперс (Депуатр, 68).

Попередження: Білья, Туба.