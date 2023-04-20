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Голландці провели дуже солідний матч.

АЗ зумів дома відіграти гостьові 0:2 та виграти Андерлехт в серії пенальті. Удари з позначки в гостей не реалізували досвідчений захисник Ян Вертонген та вийшовший на заміну Кілліан Сарделла.

АЗ — Андерлехт 2:0 (4:1 серія пенальті)

Голи: Павлідіс, 5, 13

АЗ: Раян — Сугавара, Хацідіакос, Бейкема, Керкез (Де Віт, 101) — Класі, Мейнанс (Базур, 113), Райндерс — Одгорд (Михайлович, 113), Павлідіс (Ландо, 46), ван Бредероде (Мердінк, 101)

Андерлехт: Вербругген — Мурільйо (Сарделла, 62), Дебаст, Вертонген, Н'Діає — Дреєр, Діаварра (Кана, 111), Рефаелов (Строекенс, 76), Ашімеру (Амстад, 90), Амузу — Слімані (Ангуло, 106)

Попередження: Райндерс, Павліді, Керкез, Мейнанс, Класі — Діавара, Амузу