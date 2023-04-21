Ліга конференцій

Визначились чотири команди, що розіграють між собою титул.

В рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій АЗ приймав на своєму полі Андерлехт та здобув перемогу з рахунком 2:0, а вже в серії пенальті здобув путівку в наступну стадію.

Фіорентина, своєю чергою, протистояла Леху. Флорентійці пропустили три м'ячі, але після цього змогли забити двічі та пройти далі.

Вест Гем же здобув впевнену розгромну перемогу над Гентом на своєму полі, чого вистачило для виходу в півфінал.

В ще одному матчі Ніцца приймала на своєму полі Базель та поступилась з рахунком 1:2 в додатковий час та вилетіла з турніру.

Отже, маємо півфінальні пари Ліги конференцій:

Фіорентина — Базель

Вест Гем — АЗ

Перші матчі півфіналу пройдуть 11 травня, а матчі-відповіді відбудуться 18 травня. Фінал пройде 7 червня на стадіоні Сінібо в Празі.