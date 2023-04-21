Ліга конференцій

Англійці продовжують боротьбу за трофей.

Вест Гем другий рік поспіль вийшов до єврокубкового півфіналу. Цього разу в Лізі конференцій, де після 1:1 на виїзді вдалося переграти дуже важкий Гент.

Вест Гем - Гент 4:1

Голи: Антоніо, 37, 63, Лукас, 55, Райс, 58 — Куйперс, 26

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума (Керер, 70) Райс (Даунс, 70), Агерд, Емерсон — Боуен (Корне, 79) Соучек, Пакета, Бенрахма (Форнальс, 79) — Антоніо (Інгс, 70)

Гент: Роф — Самоіс, Пйонтковскі, Окуму, Фортуна — Кумс, Де Сарт (Оджіджа-Офое, 70), Кастро-Монтес (Фофана, 84) — Хонг (Депуатр, 70) — Гіфт (Тіссудалі, 70), Куйперс (Годо, 84)

Попередження: Орбан