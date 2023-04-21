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Французи не зуміли пройти команду з чемпіонату Швейцарії.

Ніцца вдома поступилася Базелю. Швейцарський колектив оформив вихід до наступної стадії на початку овертаймів.

Французи не перетворили нічию в першому матчі на виїзді з рахунком 2:2 в прохід далі. Базель непогано зіграв проти фаворита.

Ніцца — Базель 1:2

Голи: Лаборд, 9 — Огюстен, 86, Касім, 98

Ніцца: Шмайхель — Ндаїшіміє (Белахіан, 114), Тодібо, Данте — Менді (Росаріо, 73), Ремсі, Бургер, Будуаї (Браїмі, 87), Тюрам, Бард (Амрауі, 73) — Лаборд, Моффі (Пепе, 73)

Базель: Хіц — Ланг, Адамс, Пельмар — Ндоє (Фінк, 120), Діуф, Джака (Ессіам, 106), Бургер (Огюстен, 72), Міллар (Калафіорі, 72) — Амдуні, Зечірі (Малес, 83)

Попередження: Данте, Будуаї, Бард, Ремсі, Пепе, Тюрам — Ндоє, Ланг