Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю до матчу фіналу Ліги конференцій, який пройде 7 червня і розпочнеться о 22:00.

В рамках фінального матчу Ліги конференцій Фіорентина на стадіоні Еден Арена, що знаходиться в Чехії, зіграє проти Вест Гема.

ФІОРЕНТИНА — ВЕСТ ГЕМ

СЕРЕДА, 7 ЧЕРВНЯ, 22:00. ЕДЕН АРЕНА, ПРАГА (ЧЕХІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КАРЛОС ДЕЛЬ СЕРРО ГРАНДЕ (ІСПАНІЯ). ТРАНСЛЯЦІЯ — СЕРВІС MEGOGO.

Фіорентина підходить до поєдинку маючи за спиною доволі вдалий сезон у внутрішній першості. Команда Віченцо Італьяно дісталась фіналу Кубка Італії, де поступилась Інтеру, втім, це було історичне досягнення. В чемпіонаті ж "фіалки" фінішували на восьмій сходинці, яка не дає право грати в єврокубках, але є теж дуже потужним результатом.

Перемогу у Лізі конференцій може стати вишенькою на торті та перепусткою в Лігу Європи, тому команда зробить все залежне від себе.

Зазначимо, що на стадії плей-оф Фіорентина подолала на шляху до фіналу Сіваспор (загальний рахунок — 5:1), Лех (6:4) та Базель (4:3).

Вест Гем, своєю чергою, навряд чи може вважати перемогу в Лізі конференцій вишенькою на торті. Лондонська команда скоріше має можливість трошки реабілітуватись перед власними фанатами за невдалий сезон в Англії. "Молотобійці" фінішували на чотирнадцятій сходинці та довгий час були під загрозою вилетіти.

На шляху до фіналу Ліги конференцій Вест Гем впорався з АЕКом (загальний рахунок — 6:0), Гент (5:2) та АЗ Алкмаар (3:1).

Важко до кінця зрозуміти, чи потрібен середняку англійської Прем'єр-ліги єврокубок в наступному сезоні, бо в разі перемоги у Вест Гема з'явиться ще один турнір, проте навряд чи це є серйозним питанням. Для цього складу фінал єврокубка — велике досягнення, тому вони будуть битись за перемогу.

Фіорентина та Вест Гем раніше один з одним не зустрічалися. Фіорентина стала першим клубом, який зіграє у фіналах усіх чотирьох великих єврокубкових турнірів: Кубку чемпіонів/Ліги чемпіонів, Кубку УЄФА/Ліги Європи, Ліги конференцій та нині скасованого Кубка кубків, який "фіалки" виграли у 1961 році.

Вест Гем виграв Кубок кубків 1965-го, а 1976-го взяв участь у ще одному фіналі цього турніру.

Обидві команди не мають серйозних кадрових проблем. Тренерський штаб "фіалок" не може розраховувати на Сірігу, тоді як у Вест Гема точно не слід очікувати Скамакку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: Терраччано — Додо, Ігор, Міленкович, ﻿Бірагі — Мандрагора, ﻿Амрабат — Гонсалес, Бонавентура, Іконе — Кабрал

Вест Гем: ﻿Ареола — Керер, Зума, Агерд, Крессвелл — Соучек﻿, Райс, Пакета — Бовен, ﻿Антоніо, Бенрахма

Не зіграють: Сірігу — Скамакка

ТРЕНЕРИ КАЖУТЬ:

Віченцо Італьяно, Фіорентина:

"Це мій перший розіграш єврокубків, і вихід у фінал дарує величезне задоволення. Успіхи на шляху туди від нас уже ніхто не забере, але тепер ми маємо завершити місію. Участь трьох команд у єврофіналах — привід для великої гордості італійського футболу. Упевнений, кожній команді буде що сказати у фіналі".

Девід Моєс, Вест Гем:

"Мене дуже вразила Фіорентина. Після чемпіонату світу вони показують дуже добрий футбол. Вони вийшли у фінал [Кубка Італії], а це про щось говорить. Складний суперник, як і усі італійські клуби. Ми з повагою ставимося до "Фіорентини".

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