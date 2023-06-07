Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють італійська Фіорентина та лондонський Вест Гем.

Італійська Фіорентина та лондонський Вест Гем розіграють поміж собою головний трофей Ліги конференцій УЄФА на полі празької Еден Арени.

Вінченцо Італьяно, після перемоги над Сассуоло (3:1), залучив до стартового складу Терраччано в рамці воріт, тоді як Міленкович та Бірагі повернуться до лінії захисту, Бонавентура та Мандрагора займуть місце в центральному трикутнику, а Гонсалес та Йович займуть місця в нападі.

Девід Моєс, на тлі поразки від Лестера (1:2), використав із перших хвилин Ареола в рамці воріт, тоді як Зума зіграє в парі центральних захисників, а Емерсон розташується на лівому фланзі оборони. Соучек долучиться до опорної зони, а Боуен повернеться на правий фланг атаки.

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Амрабат, Бонавентура, Мандрагора — Гонсалес, Йович, Куаме.

Запасні: Черофоліні, Сапонара, Артур Кабрал, Іконе, Терзич, Венуті, Куарта, Дункан, Бьянко, Барак, Брекало, Ігор.



Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Аґерд, Емерсон — Соучек, Пакета, Райс — Боуен, Антоніо, Бенрахма.