Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють італійська Фіорентина та лондонський Вест Гем.
Джарод Боуен, Getty Images
07 червня 2023, 21:20
Італійська Фіорентина та лондонський Вест Гем розіграють поміж собою головний трофей Ліги конференцій УЄФА на полі празької Еден Арени.
Вінченцо Італьяно, після перемоги над Сассуоло (3:1), залучив до стартового складу Терраччано в рамці воріт, тоді як Міленкович та Бірагі повернуться до лінії захисту, Бонавентура та Мандрагора займуть місце в центральному трикутнику, а Гонсалес та Йович займуть місця в нападі.
Девід Моєс, на тлі поразки від Лестера (1:2), використав із перших хвилин Ареола в рамці воріт, тоді як Зума зіграє в парі центральних захисників, а Емерсон розташується на лівому фланзі оборони. Соучек долучиться до опорної зони, а Боуен повернеться на правий фланг атаки.
Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Амрабат, Бонавентура, Мандрагора — Гонсалес, Йович, Куаме.
Запасні: Черофоліні, Сапонара, Артур Кабрал, Іконе, Терзич, Венуті, Куарта, Дункан, Бьянко, Барак, Брекало, Ігор.
Запасні: Фабіанські, Джонсон, Крессвелл, Форнальс, Лансіні, Даунс, Корне, Інгз, Огбонна, Керер, Поттс, Мубама.
Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Аґерд, Емерсон — Соучек, Пакета, Райс — Боуен, Антоніо, Бенрахма.
Гра Фіорентина — Вест Гем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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