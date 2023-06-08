Ліга конференцій

Вест Гем — переможець Ліги конференцій УЄФА-2022/23

У фінальному протистоянні на Еден Арені в Празі колектив Девіда Моєса здолав італійську Фіорентину за рахунок голу за лічені миттєвості до завершення основного часу.

Фіорентина — Вест Гем, Getty Images

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Фіорентина — Вест Гем 1:2

Голи: Гонсалес, 67 — Бенрахма, 62 (пен.), Боуен, 90



Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Раньєрі (Ігор, 84), Бірагі — Амрабат, Бонавентура, Мандрагора (Барак, 90+3) — Гонсалес, Йович (Кабрал, 46), Куаме (Сапонара, 61).



Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума (Керер, 61), Аґерд, Емерсон — Соучек, Пакета, Райс — Боуен, Антоніо (Огбонна, 90+40, Бенрахма (Форнальс, 76).



Попередження: Мандрагора, Міленкович, Дункан (не на полі), Амрабат — Бенрахма, Аґерд, Боуен