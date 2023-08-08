Ліга конференцій

Київський клуб розпочинає шлях у єврокубках.

Команда Мірчі Луческу вирушила на свій перший єврокубковий матч нового сезону.

Цього разу маршрут команди пролягав через Чернівці, куди "біло-сині" відправилися у понеділок ввечері.

Звідти шлях пролягав через державний кордон до румунського міста Сучави, звідки чартерним рейсом динамівці вирушать до Салонік.

На стартову гру в єврокубках нинішнього сезону тренерський штаб Динамо взяв наступних гравців.

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун;

Захисники: Вівчаренко, Попов, Малиш, Тимчик, Дячук, Сирота, Біловар, Дубінчак;

Півзахисники: Сидорчук, Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Перріс, Шапаренко, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Діалло, Царенко, Волошин, Рамадані;

Нападники: Ванат, Беніто.

Нагадаємо, поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій Аріс — Динамо відбудеться у найближчий четвер, 10 серпня, на стадіоні імені Клеантіса Вікілідіса, початок — о 21:15 за київським часом.