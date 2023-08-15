До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій-2023/24 між Динамо та Арісом С, який розпочнеться 17 серпня о 20:00.
Динамо Київ — Аріс Салоніки
15 серпня 2023, 20:36
У рамках матчу-відповіді третього раунду кваліфікації в груповий етап Ліги конференцій київське Динамо зустрінеться з грецьким Арісом.
Цей поєдинок буде номінально домашнім для підопічних Мірчі Луческу та відбудеться 17 серпня на Супербет Арені в Бухаресті. Початок матчу — о 20:00 за київським часом.
Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься єврокубкова доля Динамо, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО КИЇВ (УКРАЇНА) — АРІС САЛОНІКИ (ГРЕЦІЯ)
Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді між київським Динамо та Арісом Салоніки.
Перша зустріч цих команд завершилась мінімальною перемогою грецького колективу з рахунком 1:0.