Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, який відбудеться 16 серпня та розпочнеться о 20:00.

Четверта за підсумками попереднього розіграшу української Прем’єр-ліги команда країни, київське Динамо, спробує все ж таки зробити рішучий крок у напрямку групового раунду Ліги конференцій УЄФА.

ДИНАМО КИЇВ — АРІС САЛОНІКИ (ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1)

ЧЕТВЕР, 17 СЕРПНЯ, 20:00. СТАДІОН ЖУЛЕШТІ, БУХАРЕСТ (РУМУНІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — СЕБАСТЬЯН ГІСХАМЕР (АВСТРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

Єврокубковий матч тиждень тому для команди Мірчі Луческу був першим у міжнародній частині виступів цього сезону. Проте хотілося б, щоб протистояння проти Аріса з Салоників випадково не стало для однієї з найбільш титулованих команд України останнім офіційним за цей футбольний рік за межами України. А підстави для цих пересторог наявні.

По-перше, Динамо нині може розраховувати на участь тільки в Лізі конференцій УЄФА, що точно не відповідає амбіціям "біло-синіх", проте цілком пасує до того рівня гри, який команда демонструвала в минулому сезоні. По-друге, кияни програли першу частину дуелі на полі суперників із мінімальним рахунком (0:1). І як би після гри не розповідали представники клубу про неналежного рівня прийом (а у греків це, схоже, вже місцевий стандарт доброзичливості), проте факт залишається фактом — потрібного результату не було здобуто.

Тут варто одразу пригадати, що Мірча Луческу говорив перед грою. "Нічия 0:0 нас цілком влаштує". О! Яка тоді хвиля обурення виникла серед уболівальників столичного колективу, і, якщо чесно, не безпідставно. Але після фінального свистка в першій грі й такий результат раптово почав здаватись не таким уже й поганим. Усяко краще, аніж поразка.

І тут варто одразу зазначити, що, на відміну від Дніпра-1, у Динамо все ж таки була помітна певна ігрова концепція, нехай вона й не призвела до якісної переваги над суперниками. Навіть моменти для порятунку ситуації на табло місцями мали місце, але в завершальній стадії без Владислава Ваната відзначитись нікому так і не вдалось.

І тут криється ще один підводний камінь тієї гри. Луческу чомусь відмовився робити заміни перед вирішальною фазою протистояння, а ті футболісти, яким усе ж таки вдалось вийти на поле, отримали дуже мало ігрового часу того вечора. Суперники під керівництвом Апостолоса Терзіса в цьому плані були помітно більш гнучкими.

І вже після гри ми дізнались новину про те, що Динамо не збирається повертатись до України заради матчу чергового туру національної першості. Ба більше — якщо кияни вийдуть до наступного раунду, то вони так і залишаться в Європі аж до завершення першого протистояння в рамках плей-оф. Як для звичайного поціновувача українського футболу, така позиція клубу викликає глибоке непорозуміння.

Хоча, якщо вже говорити відверто, то хто за тверезого погляду на розклад третього туру УПЛ і наявності в Динамо менше трьох днів відпочинку поміж матчами з Арісом та Металістом 1925 міг повірити, що команда Луческу реально погодиться повертатись до Києва, а потім знову мчати десь 1000 км на автобусі? Добре, що суперники хоч не стартували в своїй національній першості, а то довелось би їм віддати ще й перевагу в ігровому тонусі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Не зіграють: … — Брабец.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди вперше зустрілись тиждень тому.