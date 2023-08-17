Ліга конференцій

Динамо Київ у видовищній серії пенальті здолало Аріс на шляху до плей-оф кваліфікації Ліги конференцій

Основний та додатковий час матчу завершився перемогою колективу Мірчі Луческу, але цього вистачило лише для того, аби перевести гру до напруженої серії пенальті.

Динамо Київ — Аріс, фото ФК Динамо Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Динамо Київ — Аріс 2:1 (6:5 — пен.)

Голи: Волошин, 45, Караваєв, 85 — Джурасек, 38



Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 72), Дячук, Сирота, Дубінчак — Шапаренко (Андрієвський, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльський — Ярмоленко (Парріс, 106), Ванат (Беніто, 106), Волошин (Діалло, 82).



Аріс: Хутесіотіс — Монтоя, Фабіано, Одубаджа, Феррарі — Джурасек (Рупп, 59), Жан Жюль (Самора, 106), Даріда (Павічич, 75) — Моберг-Карлссон (Менендес, 59), Морон (Христодулопулос, 82), Пальма (Матарріта, 82).



Попередження: Сирота, Андрієвський, Бущан — Пальма, Матарріта, Одубаджо



На 106-й хвилині був вилучений Домагой Павічич (Аріс) (друге попередження).