Ліга конференцій

Єврокубкова осінь луганчан розпочнеться матчем проти Гента.

Група В у Лізі Конференцій, пресслужба Зорі

Група В у Лізі Конференцій, пресслужба Зорі

1 вересня відбулось жеребкування групового етапу Ліги конференцій УЄФА.

Луганська Зоря, яка опинилась у турнірі внаслідок вильоту з Ліги Європи від празької Славії, дізналась своїх суперників. У групі В їм протистоятимуть Гент (Бельгія), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) та Брейдаблік (Ісландія).

Сьогодні, 2 вересня, пресслужба луганчан повідомила про розклад своїх матчів у турнірі.

1 тур: 21 вересня, 22:00 Зоря – Гент

2 тур: 5 жовтня, 19:45 Брейдаблік – Зоря

3 тур: 26 жовтня, 19:45 Маккабі Тель-Авів – Зоря

4 тур: 9 листопада, 22:00 Зоря – Маккабі Тель-Авів

5 тур: 30 листопада, 19:45 Гент – Зоря

6 тур: 14 грудня, 22:00 Зоря – Брейдаблік