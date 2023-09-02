Єврокубкова осінь луганчан розпочнеться матчем проти Гента.
Група В у Лізі Конференцій, пресслужба Зорі
02 вересня 2023, 15:15
1 вересня відбулось жеребкування групового етапу Ліги конференцій УЄФА.
Луганська Зоря, яка опинилась у турнірі внаслідок вильоту з Ліги Європи від празької Славії, дізналась своїх суперників. У групі В їм протистоятимуть Гент (Бельгія), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) та Брейдаблік (Ісландія).
Сьогодні, 2 вересня, пресслужба луганчан повідомила про розклад своїх матчів у турнірі.
1 тур: 21 вересня, 22:00 Зоря – Гент
2 тур: 5 жовтня, 19:45 Брейдаблік – Зоря
3 тур: 26 жовтня, 19:45 Маккабі Тель-Авів – Зоря
4 тур: 9 листопада, 22:00 Зоря – Маккабі Тель-Авів
5 тур: 30 листопада, 19:45 Гент – Зоря
6 тур: 14 грудня, 22:00 Зоря – Брейдаблік