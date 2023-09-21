Ліга конференцій

Відбулися матчі стартового туру Ліги конференцій у групі F.

Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги конференцій у групі F.

У першій зустрічі італійська Фіорентина у гостях не змогла обіграти бельгійський Генк. Матч закінчився із рахунком 2:2.

У складі "фіалок" результативними ударами відзначився Раньєрі, який оформив дубль у першому таймі. У господарів поля голами відзначилися Зечірі та Маккензі.

Генк — Фіорентина 2:2

Голи: Зечірі, 12, Маккензі, 85 — Раньєрі, 7, 23.

У другій грі угорський Ференцварош здобув перемогу над сербськими Чукарічками з рахунком 3:1.

Перемогу угорцям забезпечили голи Овусу, Пешича та Варги, який реалізував пенальті. Гості мають результативний удар на рахунку Івановича.

Ференцварош — Чукарічкі 3:1

Голи: Варга, 44 (з пенальті), Овусу, 45+7, Пешич, 79 — Іванович, 26.