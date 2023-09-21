Відбулися матчі стартового туру Ліги конференцій у групі F.
Генк - Фіорентина, ФК Фіорентина
21 вересня 2023, 21:54
Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги конференцій у групі F.
У першій зустрічі італійська Фіорентина у гостях не змогла обіграти бельгійський Генк. Матч закінчився із рахунком 2:2.
У складі "фіалок" результативними ударами відзначився Раньєрі, який оформив дубль у першому таймі. У господарів поля голами відзначилися Зечірі та Маккензі.
Генк — Фіорентина 2:2
Голи: Зечірі, 12, Маккензі, 85 — Раньєрі, 7, 23.
У другій грі угорський Ференцварош здобув перемогу над сербськими Чукарічками з рахунком 3:1.
Перемогу угорцям забезпечили голи Овусу, Пешича та Варги, який реалізував пенальті. Гості мають результативний удар на рахунку Івановича.
Ференцварош — Чукарічкі 3:1
Голи: Варга, 44 (з пенальті), Овусу, 45+7, Пешич, 79 — Іванович, 26.