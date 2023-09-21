Ліга конференцій

Відбулися матчі стартового туру Ліги конференцій у групі Е.

Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги конференцій у групі Е.

У першій грі боснійський Зріньскі на своєму полі видав неймовірний камбек проти голландського АЗ Алкмара. Матч закінчився з рахунком 4:3 на користь боснійців.

Під час першого тайму голландська команда забезпечила собі перевагу у три м'ячі зусиллями ван Бредероде, Мейнанса та Де Віта. Однак у другому таймі боснійці зібралися та зрівняли цифри на табло. Авторами голів стали Кожуль, Чорлука та Хрванович.

Але й це ще не все – на 81 хвилині Кожуль оформив дубль та приніс своїй команді неймовірну перемогу.

Зріньскі - АЗ 4:3

Голи: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71 — ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, Де Віт, 44.

У другому матчі англійська Астон Вілла поступилася польській Легії з рахунком 2:3.

Господарі відкрили рахунок на третій хвилині зусиллями Вшолека, але через ті ж три хвилини Дуран зрівняв цифри на табло. Потім на 26 хвилині поляки знову були попереду після голу Мучі, але на 39 хвилині Дінь записав своє ім'я до протоколу як одного з авторів голів.

Перемогу польській команді приніс забитий м'яч у виконанні Мучі, який оформив дубль на 51 хвилині. При цьому гольову передачу віддав колишній нападник Дніпра-1 Гуаль.

Легія — Астон Вілла 3:2

Голи: Вшолек, 3, Мучі, 26, 51 — Дуран, 6, Дінь, 39.