Відбулися матчі стартового туру Ліги конференцій у групі Е.
Зріньскі - АЗ, Getty Images
21 вересня 2023, 21:47
Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги конференцій у групі Е.
У першій грі боснійський Зріньскі на своєму полі видав неймовірний камбек проти голландського АЗ Алкмара. Матч закінчився з рахунком 4:3 на користь боснійців.
Під час першого тайму голландська команда забезпечила собі перевагу у три м'ячі зусиллями ван Бредероде, Мейнанса та Де Віта. Однак у другому таймі боснійці зібралися та зрівняли цифри на табло. Авторами голів стали Кожуль, Чорлука та Хрванович.
Але й це ще не все – на 81 хвилині Кожуль оформив дубль та приніс своїй команді неймовірну перемогу.
Зріньскі - АЗ 4:3
Голи: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71 — ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, Де Віт, 44.
У другому матчі англійська Астон Вілла поступилася польській Легії з рахунком 2:3.
Господарі відкрили рахунок на третій хвилині зусиллями Вшолека, але через ті ж три хвилини Дуран зрівняв цифри на табло. Потім на 26 хвилині поляки знову були попереду після голу Мучі, але на 39 хвилині Дінь записав своє ім'я до протоколу як одного з авторів голів.
Перемогу польській команді приніс забитий м'яч у виконанні Мучі, який оформив дубль на 51 хвилині. При цьому гольову передачу віддав колишній нападник Дніпра-1 Гуаль.
Легія — Астон Вілла 3:2
Голи: Вшолек, 3, Мучі, 26, 51 — Дуран, 6, Дінь, 39.