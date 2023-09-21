Ліга конференцій

Відбулися матчі стартового туру Ліги конференцій у групі G.

Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги конференцій у групі G.

Айнтрахт на своєму полі приймав Абердін. Вже на 11-й хвилині гри німецька команда вийшла вперед, однак через 10 хвилин шотландський клуб зрівняв рахунок у поєдинку.

На 61-й хвилині Кох встановив остаточний рахунок матчу – 2:1 на користь господарів.

Айнтрахт - Абердін 2:1

Голи: Мармуш, 11 (з пенальті), Кох, 61 – Полвара, 22.

У паралельному матчі ПАОК здобув перемогу у ГІКа у напруженому матчі.

При цьому, видовищною вийшла саме кінцівка зустрічі. З 81-ї хвилини команди забили аж три голи.

ГІК — ПАОК 2:3

Голи: Банде, 36, Радулович, 90+9 (з пенальті) — Кулієракіс, 55, Десподів, 81, Льямас, 90+4.