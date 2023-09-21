Відбулися матчі стартового туру Ліги конференцій у групі G.
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21 вересня 2023, 21:46
Сьогодні, 21 вересня, завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги конференцій у групі G.
Айнтрахт на своєму полі приймав Абердін. Вже на 11-й хвилині гри німецька команда вийшла вперед, однак через 10 хвилин шотландський клуб зрівняв рахунок у поєдинку.
На 61-й хвилині Кох встановив остаточний рахунок матчу – 2:1 на користь господарів.
Айнтрахт - Абердін 2:1
Голи: Мармуш, 11 (з пенальті), Кох, 61 – Полвара, 22.
У паралельному матчі ПАОК здобув перемогу у ГІКа у напруженому матчі.
При цьому, видовищною вийшла саме кінцівка зустрічі. З 81-ї хвилини команди забили аж три голи.
ГІК — ПАОК 2:3
Голи: Банде, 36, Радулович, 90+9 (з пенальті) — Кулієракіс, 55, Десподів, 81, Льямас, 90+4.