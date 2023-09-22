Пропонуємо вашій увазі результати матчів третього за силою єврокубка.
Динамо З - Астана,getty images
22 вересня 2023, 00:14
В рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій у квартеті C відбулись два поєдинки.
Динамо Загреб грало проти Астани на своєму полі та здобуло розгромну перемогу з рахунком 5:1. Богдан Михайличенко з'явився на полі у другій половині гри та відзначився двома результативними передачами.
В іншій зустрічі Вікторія в Плзені грала проти Баллкані та мінімально здолала опонента завдяки точному удару Калваха.
|ГРУПА C
|1
|
|Динамо Загреб
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|
|Вікторія Пльзень
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|Балкані Теранде
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|
|Астана
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
Динамо З — Астана 5:1
Голи: Петкович, 43, 53, Булат, 58, Марін, 85, Халілович, 90+3 — Оганесян, 78
Вікторія П — Баллкані 1:0
Гол: Калвах, 73