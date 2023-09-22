Ліга конференцій

Пропонуємо вашій увазі результати матчів третього за силою єврокубка.

В рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій у квартеті C відбулись два поєдинки.

Динамо Загреб грало проти Астани на своєму полі та здобуло розгромну перемогу з рахунком 5:1. Богдан Михайличенко з'явився на полі у другій половині гри та відзначився двома результативними передачами.

В іншій зустрічі Вікторія в Плзені грала проти Баллкані та мінімально здолала опонента завдяки точному удару Калваха.

ГРУПА C 1 Динамо Загреб 1 1 0 0 5 1 4 3 2 Вікторія Пльзень 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Балкані Теранде 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Астана 1 0 0 1 1 5 -4 0

Динамо З — Астана 5:1

Голи: Петкович, 43, 53, Булат, 58, Марін, 85, Халілович, 90+3 — Оганесян, 78

Вікторія П — Баллкані 1:0

Гол: Калвах, 73