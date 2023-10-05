Ліга конференцій

Розповідаємо про Брейдаблік.

УЄФА можна багато за що не любити, але впровадження Ліги конференцій дозволило побачити і познайомитися з безліччю нових європейських облич. Без Ліги конференцій ані Брейдаблік, ані Зоря закінчили б виступи в єврокубках вже на стадії вильоту в кваліфікації Ліги Європи – так само вони мають свій турнір, в якому жоден із сьогоднішніх суперників не є пересічним. І якщо про Зорю ви і так все знаєте, то з Брейдабліком нам тільки доведеться познайомитися.

Якщо інші ісландські клуби – Рейк'явік, Хабнарфьордюр, Акранес – названі на честь міст, які вони представляють, Брейдаблік у пошуках своєї назви звернувся до міфології. Так називається будинок Бальдра – бога зі скандинавської міфології, сина верховного бога Одіна. Згідно з цими сказаннями, Брейдаблік – місце, звідки вигнано зло, де все чудово, і цим зумовлено ще й прізвисько клубу, “Blikar” – “блискучий”.

Іронічно, що за такої любові до язичницьких міфів у місті Брейдабліка стоїть така чудова християнська церква

Брейдаблік – мультиспортивний клуб, у якого є секції в різних видах, аж до шахів і теквондо . Чоловіча команда з баскетболу вигравала чемпіонат Ісландії шість разів, жіноча футбольна – цілих 16, а ось чоловіча футбольна ледве входить навіть у десятку найтитулованіших у країні. Чемпіонство минулого року стало лише другим в історії “Блискучого”; також у його трофейному музеї один Кубок та пара Кубків ліги. Все виграно в останні 15 років, а значну частину історії клуб провів у нижчих лігах.

Зате у Брейдабліка блискуча академія, через яку пройшла дуже велика частина найкращих ісландських футболістів. Легенда Бернлі Йохан Гундмундссон займався у “Блискучому” з дитинства і розпочав тут професійну кар'єру; Гільфі Сігурдссон та Альфред Фіннбогассон провели у молодіжній системі по кілька років; навіть якщо говорити про інші збірні, гравець збірної США Арон Йоханссон провів тут рік. Непогано для містечка з населенням менше ніж 40 тисяч жителів! До речі, назвемо його для повноти картини Коупавогюр.

Виграти чемпіонство минулого року Брейдабліку дозволила вдала селекція. Форвард Ісак Торвальдссон не став у нагоді Норвічу, повернувся до Ісландії вільним агентом – і дуже допоміг своїми 14 голами здобути чемпіонство. Але Ісак вже давно в Русенборгу: норвежці заплатили за нього 300 тисяч євро. Цікаво, що ще 336 заплатила молодіжна команда Копенгагена за Гальдура Гудмундссона, який у першій команді Брейдабліка майже не грав. Така затребуванiсть – теж показник високого рівня академії.

До речі, Копенгаген із Брейдабліком зіткнулися цього і сезону на полі, чим подарували практично голлівудський сюжет.

Почнемо з того, що Зоря – вже восьмий суперник “Блискучого” у цьому євросезоні (а Гент буде дев'ятим). Такий важкий шлях команди із самого дна таблиці єврокоефіцієнтів: доводиться починати з міні-турніру найслабших. Чемпіони Сан-Марино, Андорри, Чорногорії та Ісландії зіграли турнір на виліт – і Брейдабліку ще пощастило, що він пройшов в Ісландії. Перемоги над Тре-Пенне та Подгорицею вивели його далі, де на першій стадії Ліги чемпіонів він обіграв Шемрок Роверс.

А далі був Копенгаген, у складі якого три голи ісландцям поклав Оррі Оскарссон – молодий та перспективний ісландський форвард. Після матчу Оррі підійшов до тренера Брейдабліка, й вони обнялися. Чому? Ні, не тому, що Оррі теж вихованець академії Брейдабліка – він перебрався до Данії з провінційної Гротти. А тому, що тренер Брейдабліка – батько Оррі! Оскар Торвальдссон відкрив Оррі ще в Гротті (випустив його на профі-рівні вперше у 14 років), потім їх шляхи розійшлися – і ось так драматично зійшлися знову.

Загалом, Брейдаблік вилетів від Копенгагена до ЛЄ, потім від Зріньські до ЛК – і потім дві перемоги над македонською Стругою вивели його до групи Ліги конференцій.

Між іншим, виграш чемпіонства став для Брейдабліка приводом зробити так само, як роблять реали та мілани: посилити свій склад зіркою слабшої за ресурсами команди. Ви запитаєте, де ж мешкають команди, ресурс яких ще скромніший, ніж у ісландського негранда? Скажімо так, недалеко.

Клемінт Ольсен народився у селі Рунавік і майже 15 років грав за однойменну команду. За цей час він став найкращим бомбардиром не тільки Рунавіка, а й усієї фарерської ліги, і збірної. Ольсен шість разів вигравав бомбардирські перегони сезону, але так жодного разу і не став чемпіоном: єдиний титул ФК Рунавік виграв у 2007-му, коли Клемінт ще був надто юним.

І ось, наприкінці минулого року Брейдаблік вчинив з Ольсеном майже як Баварія з Кейном: переманив досвідченого форварда, спокусивши амбітнішими завданнями. Щоправда, “Блискучий” клуб навіть не став купувати фарерця: він узяв його в оренду на рік і нещодавно продовжив ще.

Мегауспішною цю угоду, до речі, не назвеш. Брейдаблік і близько не захистив титул: за тур до кінця чемпіонату-2023 він відстає від чемпіона Вікінгура на 23 очки і на вихідних гратиме зі Стьярнаном за третє місце. Ольсен забив всього шість м'ячів за сезон, нерідко сідав на лаву – але тут є одне велике “але”.

У першому турі групового етапу ЛК Клемінт вистрілив дублем, і тель-авівський Маккабі навіть на своєму полі ледь утримав перемогу 3:2. Все ж таки міжнародний досвід – безцінна річ, а Ольсену зараз трохи не вистачає до сотні міжнародних матчів у складі збірної та клубів. При цьому він і близько не старий: йому лише 33 роки. Обороні Зорі потрібно приділити фарерцеві особливу увагу.

Крім Ольсена, в “Блискучому” зараз всього один іноземний гравець. Це ще один фаререць, Патрік Йоханнесен, але він із травня не виходить на поле. Загалом, за всієї поваги до ісландської культури загалом і футболу зокрема, до академії клубу, до інших приємних речей треба визнати, що Брейдаблік – дуже посередня команда.

Нещодавній матч чемпіонату, у якому Брейдабліку забили п'ять. Ісландці, як бачите, теж іноді транслюють свої матчі прямо на YouTube

Про що можна говорити, якщо її найкращий гравець, форвард Стефан Сігурдарсон – у перших 18 матчах сезону він забив 13 голів, при тому, що не завжди виходив в основі – вже влітку поїхав до другого бельгійського дивізіону. За всіх проблем українського футболу Зоря працює – і на вхід, і на вихід – на трансферному ринку з клубами зовсім іншого масштабу. До того ж, Брейдаблік навіть вiдносно власного рівня на спаді: в останніх шести матчах п'ять поразок, причому пропущено в них 16 м'ячів. Маккабі, зважаючи на все, просто рано розслабився, а так він вів 3:0 до 32-ї хвилини... Загалом, Зоря набагато сильніша, і будь-який результат, окрім двох перемог над ісландцями, буде невдачею.