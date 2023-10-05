Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють ісландський Брєйдаблік та луганська Зоря.
Валерій Кривенцов, фото ФК Зоря Луганськ
05 жовтня 2023, 19:03
Ісландський Брєйдаблік та луганська Зоря в квартеті B зіграють на полі стадіону Лаугардалсволлур у Рейк'явіку в рамках другого туру Ліги конференцій УЄФА.
Оскар-Грабн Торвальдссон, після поразки від Маккабі Тель-Авів (2:3), залучив до стартового складу Лудвікссона ліворуч у захист, тоді як Віктор Ейнарссон долучився до трикутника в центрі поля.
Валерій Кривенцов, на тлі нічиєї проти одеського Чорноморця (0:0), використав із перших хвилин той самий склад.
Брєйдаблік: А. Ейнарссон — Гюннлейгссон, Мумінович, Маргейрссон, Лудвікссон — В. Ейнарссон, Сігурдарсон, Ейольфссон — Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен.
Запасні: Брагасон, Гельгасон, Сігурйонссон, Адальстейнссон, Ф’єльдстед, Велер, Гуннарссон, Глинссон, Оррасон, Стефанссон, Єоман, Гадльссон.
Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Алефіренко, Дришлюк, Волошин, Бугай, Мічін, Венделл, Данченко.
Зоря: Турбаєвський — Джордан, Снурніцин, Яцик — Кирюханцев, Антюх, Мишньов, Вантух — Нагнойний — Герреро, Горбач.
Гра Брєйдаблік — Зоря почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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