Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють ісландський Брєйдаблік та луганська Зоря.

Ісландський Брєйдаблік та луганська Зоря в квартеті B зіграють на полі стадіону Лаугардалсволлур у Рейк'явіку в рамках другого туру Ліги конференцій УЄФА.

Оскар-Грабн Торвальдссон, після поразки від Маккабі Тель-Авів (2:3), залучив до стартового складу Лудвікссона ліворуч у захист, тоді як Віктор Ейнарссон долучився до трикутника в центрі поля.

Валерій Кривенцов, на тлі нічиєї проти одеського Чорноморця (0:0), використав із перших хвилин той самий склад.

Брєйдаблік: А. Ейнарссон — Гюннлейгссон, Мумінович, Маргейрссон, Лудвікссон — В. Ейнарссон, Сігурдарсон, Ейольфссон — Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен.

Запасні: Брагасон, Гельгасон, Сігурйонссон, Адальстейнссон, Ф’єльдстед, Велер, Гуннарссон, Глинссон, Оррасон, Стефанссон, Єоман, Гадльссон.



Зоря: Турбаєвський — Джордан, Снурніцин, Яцик — Кирюханцев, Антюх, Мишньов, Вантух — Нагнойний — Герреро, Горбач.