Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру групового етапу Ліги конференцій, який пройде 5 жовтня та розпочнеться о 19:45.

У рамках другого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B на нас чекає протистояння між ісландським Брєйдабліком та луганською Зорею, яке пройде на стадіоні Коупавоґсвьодлюр.

ЧЕТВЕР, 5 ЖОВТНЯ, 19:45. КОУПАВОҐСВЬОДЛЮР, КОУПАВОҐУР (ІСЛАНДІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕКСАНДАР СТАВРЕВ (ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

За підсумками минулого сезону Брєйдаблік вдруге у своїй історії став чемпіоном Ісландії, що дозволило скромній за європейськими мірками команді розпочати свій шлях у клафікаційному раунді Ліги чемпіонів. Підопічним Торвалдссона у відборі до групового етапу найпрестижнішого єврокубку вдалося пройти мальтійський Тре Пенне, чорногорську Будучност та ірландський Шемрок Роверс, але їхній шлях зупинився на першому ж більш-менш серйозному супернику в особі данського Копенгагена.

Зупинкою Брєйдабліка у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи став боснійський Зріньскі, проте ісландцям у результаті як мінімум вдалося зробити те, чого не вдалося досягти тому ж віцечемпіону України Дніпру-1. Вони таки потрапили до групового етапу Ліги конференцій, двічі мінімально обігравши македонську Стругу. Проте це на папері ніяк не відміняє статусу головного аутсайдера групи B, де ісландська команда стартувала з поразки від Маккабі Тель-Авів у першому турі з рахунком 2:3.

З іншого боку, луганська Зоря у новому сезоні також не може похвалитися ні стабільністю, ні позитивними результатами, якщо брати до уваги картину загалом. "Мужики" вже встигли змінити Ненада Лалатовіча на Валерія Кривенцова на посаді головного тренера. На додачу до цього, не найприємніший переліт до холодної Ісландії з погляду логістики навряд чи пройде для луганців без негативних наслідків (хочеться, звичайно, вірити, що ми помиляємось і перебільшуємо важливість цього фактора).

Поки що Зоря змушена адаптуватися до вимог нового головного тренера, тому кардинальних змін у результатах луганчан поки що не спостерігається. Після восьми проведених матчів вони займають передостанній рядок у турнірній таблиці УПЛ, що аж ніяк не є звичною практикою для регулярного володаря "бронзи" чемпіонату України.

Однак не можна не згадати й про головний позитивний момент Зорі під час нетривалого керівництва Кривенцова. Стався він у першому матчі Ліги конференцій, коли українській команді вдалося зіграти внічию з бельгійським Гентом із рахунком 1:1. Цей результат став для наших вболівальників приємною несподіванкою, але, здається, саме виїзний поєдинок до північного Брєйдабліка ризикує стати найважчим випробуванням для Зорі у цій кампанії Ліги конференцій.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Валерія Кривенцова. Так, на перемогу Зорі пропонується коефіцієнт 2,31, тоді як потенційний успіх Брєйдабліка оцінюється показником 3,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брєйдаблік: Ейнарссон, Йеоман, Маргрейссон, Муміновіч, Гуннлаугссон, Сігурдарссон, Еййольфссон, Лудвігссон, Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

Зоря: Турбаєвський, Вантух, Снурніцин, Джордан, Яцик, Кирюханцев, Антюх, Мишньов, Нагнойний, Венделл, Герреро

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