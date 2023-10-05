Ліга конференцій

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця у складі української команди.

Зоря в рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги конференцій грала на виїзді проти Брєйдабліка та здобула мінімальну перемогу.

Долю зустрічі вирішив точний удар Горбача наприкінці першої половини гри.

Пропонуємо нашим читачам визначити найкращого у складі команди Валерія Кривенцова:

Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео гола та огляд матчу Ліги конференцій між Зорею та Брєйдабліком.