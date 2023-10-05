Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 5 жовтня 2023 року, 19:45.

У рамках другого туру групового етапу Ліги конференцій Зоря вирушила на виїзд до Брєйдабліку.

Луганський колектив зумів обіграти свого опонента з мінімальним рахунком – 1:0. Гола Горбача на 35-й хвилині гри виявилося достатньо, щоб набрати три пункти у турнірній таблиці.

Огляд матчу:

Брєйдаблік — Зоря 0:1

Гол: Горбач, 35

Брєйдаблік: А. Ейнарссон — Гюннлейгссон, Мумінович, Маргейрссон, Лудвікссон — В. Ейнарссон, Сігурдарсон (Сігурйонссон, 78), Ейольфссон — Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен.



Зоря: Турбаєвський — Джордан, Снурніцин, Яцик — Кирюханцев, Антюх (Данченко, 77), Мишньов (Мічін, 83), Вантух — Нагнойний — Герреро, Горбач.



Попередження: Кирюханцев, Мишньов, Вантух, Джордан.