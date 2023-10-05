Валерій Кривенцов поспілкувався із журналістами після чергового поєдинку Ліги Конференцій. Зоря обіграла Брєйдаблік з мінімальнім рахунком.

"Спершу, хочу подякувати нашим Воїнам, які дають нам можливість грати та прославляти Україну на міжнародній арені.

Матч виявився тяжкий, хлопців перед грою попереджали, що суперник — це одна з найактивніших ісландських команд. В принципі, сьогодні всі це побачили. Результатом задоволений, але по тим рішенням, які гравці приймали безпосередньо на полі, то ще треба багато попрацювати.

Попереду ще багато серйозних та важливих поєдинків, перед якими треба всі свої помилки виправити. Перемога та 3 очки — це важливо, але грою я не дуже задоволений.

Ми планували грати у більш високий пресинг, щоб не підпускати суперника до своїх воріт. Так як гравці тактично намагаються перебудовуватися по лініям — мене не влаштовує, будемо багато працювати над цим.

Настроєм футболістів задоволений, вони всі старалися зробити якомога більше. Але намагатися можна, а треба показувати якість", — наводить слова Кривенцова офіційна сторінка Зорі у Facebook

Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео гола та огляд матчу Ліги конференцій між Зорею та Брєйдабліком.