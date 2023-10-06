Клуб шведа знищив свого суперника.
Беньямін Нюгрен, Getty Images
06 жовтня 2023, 17:32
Беньяміна Нюгрена визнали найкращим гравцем тижня у третьому за престижністю клубному турнірі Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Швед відзначився двома забитими голами у ворота болгарського Лудогорця (7:1).
Вінгер Норшелланна випередив Джошуа Кінга з Фенербахче, Венсана Абубакара з Бешикташа та Таріка Тіссаудалі з Гента.
У цьому сезоні 22-річний Нюгрена зіграв за свій клуб 14 матчів, забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.