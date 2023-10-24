Ліга конференцій

33-річний Копієвський дебютує на груповій стадії єврокубків.

Матч групового етапу Ліги конференцій між німецьким Айнтрахтом та фінським ГІКом у групі G обслужить українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром буде Віктор Копієвський, а допомагатимуть на лініях йому будуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Резервним рефері призначено Віталія Романова.

За системою ВАР стежитиме італієць Данієле Чіффі, а його помічником буде його співвітчизник Данієле Довері.

Зазначимо, що це буде дебютний поєдинок групової стадії єврокубків для 33-річного українця. До цього він обслужив шість матчів у кваліфікаціях єврокубкових турнірів.

Нагадаємо, матч Айнтрахт — ГІК відбудеться 26 жовтня, о 22:00 за київським часом.