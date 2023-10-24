33-річний Копієвський дебютує на груповій стадії єврокубків.
Віктор Копієвський, УАФ
24 жовтня 2023, 20:22
Матч групового етапу Ліги конференцій між німецьким Айнтрахтом та фінським ГІКом у групі G обслужить українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Головним арбітром буде Віктор Копієвський, а допомагатимуть на лініях йому будуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Резервним рефері призначено Віталія Романова.
За системою ВАР стежитиме італієць Данієле Чіффі, а його помічником буде його співвітчизник Данієле Довері.
Зазначимо, що це буде дебютний поєдинок групової стадії єврокубків для 33-річного українця. До цього він обслужив шість матчів у кваліфікаціях єврокубкових турнірів.
Нагадаємо, матч Айнтрахт — ГІК відбудеться 26 жовтня, о 22:00 за київським часом.