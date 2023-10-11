Арбітри УАФ пройшли тести та провели аналіз найскладніших ігрових моментів минулих матчів.
УАФ
11 жовтня 2023, 13:55
Учора 10 жовтня, на стадіоні НТК. ім. В. Баннікова пройшло тестування фізичної підготовки арбітрів УАФ. Усі рефері, які працювали на матчах УПЛ, успішно склали тест, повідомляє прес-служба УАФ.
Потім для арбітрів включили новий навчальний матеріал від УЄФА та ФІФА, зокрема щодо роботи із системою ВАР.
У той же час голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі разом з експертом з арбітражу Миколою Ріццолі у форматі відеоконференції провели аналіз найскладніших ігрових моментів із минулих матчів УПЛ та ПФЛ у нинішньому сезоні.
Зазначається, що УАФ робить усе можливе, щоб арбітри постійно навчалися та прогресували у своїх навичках, у тому числі з роботою із системою ВАР, яка цього сезону охоплює більшу частину поєдинків УПЛ.
УАФ визнає критику арбітрів, але відзначає досягнення — УЄФА призначила українську бригаду на матч Ліги Європи між Марселем і Брайтоном, де спостерігачем арбітражу був голова Комітету арбітрів УЄФА Роберто Розетті, який поставив високу оцінку суддям.
УАФ сподівається, що в майбутньому українських арбітрів частіше залучатимуть до роботи на матчах Ліги чемпіонів та інших єврокубкових турнірах під егідою УЄФА та ФІФА.