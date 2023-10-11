Україна

Арбітри УАФ пройшли тести та провели аналіз найскладніших ігрових моментів минулих матчів.

Учора 10 жовтня, на стадіоні НТК. ім. В. Баннікова пройшло тестування фізичної підготовки арбітрів УАФ. Усі рефері, які працювали на матчах УПЛ, успішно склали тест, повідомляє прес-служба УАФ.

Потім для арбітрів включили новий навчальний матеріал від УЄФА та ФІФА, зокрема щодо роботи із системою ВАР.

У той же час голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі разом з експертом з арбітражу Миколою Ріццолі у форматі відеоконференції провели аналіз найскладніших ігрових моментів із минулих матчів УПЛ та ПФЛ у нинішньому сезоні.

Зазначається, що УАФ робить усе можливе, щоб арбітри постійно навчалися та прогресували у своїх навичках, у тому числі з роботою із системою ВАР, яка цього сезону охоплює більшу частину поєдинків УПЛ.

УАФ визнає критику арбітрів, але відзначає досягнення — УЄФА призначила українську бригаду на матч Ліги Європи між Марселем і Брайтоном, де спостерігачем арбітражу був голова Комітету арбітрів УЄФА Роберто Розетті, який поставив високу оцінку суддям.

УАФ сподівається, що в майбутньому українських арбітрів частіше залучатимуть до роботи на матчах Ліги чемпіонів та інших єврокубкових турнірах під егідою УЄФА та ФІФА.