Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють луганська Зоря та ізраїльський Маккабі Тель-Авів.

Луганська Зоря зіграє домашній матч четвертого туру Ліги конференцій УЄФА проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів у рамках групи B.

Валерій Кривенцов, після нічиєї проти рівненського Вересу (2:2), залучив до стартового складу Турбаєвського до рамки воріт, тоді як Антюх зіграє на лівому фланзі півзахисту.

Робі Кін, на тлі поразки від бельгійського Гента (0:2), використав із перших хвилин Москеру у воротах, тоді як Авішай Коен та Саборіт гратимуть у захисті.

Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Яцик — Кирюханцев, Нагнойний, Мічін, Антюх — Герреро.

Запасні: Сапутін, Боль, Дришлюк, Венделл, Алефіренко, Волошин, Чурко, Мишньов, Горбач, Бугай,.



Маккабі Тель-Авів: Москера — А. Коен, Лукассен, Саборіт, Ревіво — Д. Перец, ван Овереєм, Каніховські — Бітон, Захаві, Мілсон.

Запасні: Тененбаум, Нахміас, Тургеман, Й. Коен, Єйні, Голаса, Давідзаде, Шахар, Біттон, Бондозу, Давіда, Макон.



Гра Зоря — Маккабі Тель-Авів почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.