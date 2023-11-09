Ліга конференцій

Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги конференцій.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі С казахська Астана приймала косовський Баллкані, а хорватське Динамо (Загреб) гостювало у чеської Вікторії.

Астана не зуміла повторно здолати Баллкані, але втримала за собою друге місце у групі.

Астана — Баллкані 0:0

Чехи втримали перемогу над хорватами завдяки скасуванню голу Куленовича наприкінці поєдинку.

Вікторія — Динамо (Загреб) 1:0

Гол: Хори, 35 (пен.)

Гол Куленовича (Динамо) на 90+4 скасували через офсайд