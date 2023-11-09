Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги конференцій.
Вікторія - Динамо (Загреб), Getty Images
09 листопада 2023, 22:30
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі С казахська Астана приймала косовський Баллкані, а хорватське Динамо (Загреб) гостювало у чеської Вікторії.
Астана не зуміла повторно здолати Баллкані, але втримала за собою друге місце у групі.
Астана — Баллкані 0:0
Чехи втримали перемогу над хорватами завдяки скасуванню голу Куленовича наприкінці поєдинку.
Вікторія — Динамо (Загреб) 1:0
Гол: Хори, 35 (пен.)
Гол Куленовича (Динамо) на 90+4 скасували через офсайд