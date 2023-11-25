Ліга конференцій

Луганський колектив у матчі-відповіді проти ізраїльському супернику також спочатку припускався безлічі помилок, після чого зробив невдалу спробу повернутись до гри.

Вихідні після завершення останньої міжнародної павзи в 2023 році, а ми говоримо не про протистояння в рамках національних першостей, а про єврокубки. Так склалось через початок чергового витку війни в Ізраїлі, через що Маккабі Тель-Авів та луганська Зоря свій матч у рамках третього туру Ліги конференцій УЄФА мали зіграти значно пізніше, аніж це було заплановано.

І, судячи з того, що ми побачили у виконанні команди Валерія Кривенцова в першій, на формально — у другій, грі поміж цими командами, можливо, воно й на краще, що луганці вчасно не зіграли той матч. Бо побачене в номінально домашній частині дуелі відверто жахало — безвольна поразка з рахунок 1:3 проти команди, яка майже місяць перебувала без ігрової практики. Однак цього разу без подібних кондицій була й тепер уже команда Юрія Коваля, нехай вона й устигла зіграти перед вікном збірних невдалу гру проти черкаського ЛНЗ (1:2).

Коли в команди щось іде шкереберть, то в один момент усе одно очікуєш, що вона прокинеться й спробує виправити ситуацію. У контексті цієї гри подібного намагання від Зорі ми або взагалі не побачили, або це була просто така зухвала спроба, примруживши очі, вийти із скрутного становища. Прогрес — команда Коваля не нахапалась пропущених м’ячів на старті зустрічі. Регрес — вона нахапалась їх пізніше.

Але до того моменту, коли досвідчений Захаві вчергове вразив ворота Турбаєвського, луганський колектив робив невпевнені спроби атакувати й зрештою нам можна було зачепитись, хіба що, за удар Мічіна з лівого флангу штрафного точно у воротаря суперників. А коли Еран на 45+2 хвилині закинув за комірець воротарю гостей, то й зацікавленості в подальших подіях на полі не було жодної.

Та й де б їй узятись, якщо одразу після перерви якийсь безглуздий рикошет від ноги Чурка подарував можливість Дору Перецу розстріляти ворота з близької відстані. Трохи пізніше півзахисник Маккабі взагалі оформить дубль ударом приблизно з тієї самої позиції перед воротарським, після чого єдиним нашим занепокоєнням була відсутність можливого розгрому, на який українська команда тоді цілком напрацювала.

Але суперники просто зупинились та відмовились добивати цю немічну Зорю. Це було помітно настільки, що на тлі номінальних господарів команда Коваля під завісу зустрічі взагалі виглядала, як колектив, який ось-ось і відіграється. Але це було й близько не так. Луганцям дали забити голи за авторством Герреро та Горбача, і на цьому досить — два флангових простріли, два м’ячі. І майже нуль шансів на вихід до плей-оф тепер.

Наступний матч ізраїльський Маккабі Тель-Авів проведе в гостях у ісландського Брєйдабліка, а луганська Зоря гостюватиме в бельгійського Гента.— Зоря 3:2Захаві, 45+2, Д. Перец, 47, 59 — Герреро, 71, Горбач, 88Москера — А. Коен, Лукассен (Біттон, 66), Саборіт, Ревіво — Д. Перец, ван Оверем, Каніховські (Тургеман, 66) — Бітон (Голаса, 76), Захаві (Давідзада, 84), Мілсон (Й. Коен, 76).Турбаєвський — Батагов, Джордан (Боль, 66), Снурніцин — Мічін, Чурко (Мишньов, 57) — Кирюханцев (Данченко, 81), Нагнойний (Бугай, 81), Алефіренко (Горбач, 57), Антюх — Герреро.Попередження: ван Оверем, Ревіво — Джордан, Боль.