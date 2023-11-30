Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 30 листопада 2023 року, 15:00.
Фото: twitter.com/MaccabiTLVFC
30 листопада 2023, 18:18
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА в квартеті B, учасником якого також є луганська Зоря, Маккабі Тель-Авів здолав Брєйдаблік та гарантував собі путівку до плей-оф.
Ізраїльському клубу вдалося здобути перемогу завдяки голу в заключному відрізку матчу, встановивши підсумковий результат 2:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брєйдаблік — Маккабі Тель-Авів у 5 турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24:
Брєйдаблік - Маккабі Тель-Авів 1:2
Голи: Еййольфссон, 61 - Бітон, 35, Захаві, 82