Що потрібно луганському клубу, щоб потрапити до єврокубкової весни.
Фото: twitter.com/europacnfleague
30 листопада 2023, 17:51
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА між собою зустрілися ісландський Брєйдаблік та ізраїльський Маккабі Тель-Авів у квартеті B, учасником якого також є луганська Зоря.
Перемогу в цьому протистоянні здобув Маккабі з рахунком 2:1 та гарантував собі вихід до плей-оф ЛК.
Таким чином, для виходу у плей-оф Зоря має сьогодні перемагати Гент та Брєйдаблік в останньому турі, а також розраховувати на те, що бельгійський клуб поступиться Маккабі у наступній грі.
Брєйдаблік - Маккабі Тель-Авів 1:2
Голи: Еййольфссон, 61 - Бітон, 35, Захаві, 82