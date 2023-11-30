Ліга конференцій

Що потрібно луганському клубу, щоб потрапити до єврокубкової весни.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА між собою зустрілися ісландський Брєйдаблік та ізраїльський Маккабі Тель-Авів у квартеті B, учасником якого також є луганська Зоря.

Перемогу в цьому протистоянні здобув Маккабі з рахунком 2:1 та гарантував собі вихід до плей-оф ЛК.

Таким чином, для виходу у плей-оф Зоря має сьогодні перемагати Гент та Брєйдаблік в останньому турі, а також розраховувати на те, що бельгійський клуб поступиться Маккабі у наступній грі.

Брєйдаблік - Маккабі Тель-Авів 1:2

Голи: Еййольфссон, 61 - Бітон, 35, Захаві, 82