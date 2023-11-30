Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють бельгійський Гент та луганська Зоря.

Бельгійський Гент та луганська Зоря зіграють матч п'ятого туру Ліги конференцій УЄФА на полі Геламко Арени.

Гейн Вангазенбрук, у порівнянні з першою грою (1:1), залучив до стартового складу Нарді в рамці воріт, тоді як Фортуна зіграє ліворуч у захисті, а Фофана розташується над ним у півзахисті. У центрі поля з'явиться Гандельман, а Орбан долучиться до атаки.

Юрій Коваль, на тлі поразки від Маккабі Тель-Авів (2:3), використав із перших хвилин Данченка та Боля в захисті, тоді як Жан Клод зіграє в трійці в центрі поля.

Гент: Нарді — Фадіга, Кандусс, Ватанабе, Фортуна — Геркенс, Кумс, Гандельман, Фофана — Кейперс, Орбан.

Запасні: Фортен, Руф, Тіссудалі, Лага, Юльсагер, Самуаз, Торунаріга, Депуатр.



Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Боль, Снурніцин — Жан Клод, Батагов, Чурко — Кирюханцев, Герреро, Антюх.

Запасні: Сапутін, Жилкін, Мишньов, Нагнойний, Алефіренко, Дришлюк, Горбач, Мічін, Венделл.



Гра Гент — Зоря почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.