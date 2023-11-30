Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру групового етапу Ліги конференцій, який пройде 30 листопада та розпочнеться о 19:45.

У рамках п’ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B на нас очікує протистояння поміж бельгійським Гентом та луганською Зорею, яке пройде на Міському стадіоні в Любліні.

ГЕНТ — ЗОРЯ

ЧЕТВЕР, 30 ВЕРЕСНЯ, 19:45. ГЕЛАМКО АРЕНА, ГЕНТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕВАНГЕЛОС МАНУХОС (ГРЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Луганська Зоря наразі має доволі цікаве "привілейоване" становище, коли після відновлення клубних матчів у неї з офіційних матчів виклично самі єврокубкові баталії в календарі. Та чи на користь це команді Юрія Коваля? Є всі підстави вважати, що взагалі ні. У жодному разі не на користь, бо вартувало лише подивитись на те, що відбулось із луганцями в формально першому матчі проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів.

Нічого хорошого в тій грі не було, незважаючи на рахунок поразки 2:3, який багатьох може ввести в оману, мовляв і боротьба там хоч-якась була присутня. Не було. Як і інтриги, бо, якщо вже суперники за переваги 3:0 дозволяють собі ходити полем пішки, то більше говорить на користь їх, аніж Зорі, яка на цьому тлі намагалась відігратись і, можливо, була за крок від сенсаційного камбеку.

Але його так і не сталось, а оскільки Маккабі тепер випереджає нашу команду аж на п’ять очок, перебуваючи при цьому лише на другій сходинці турнірної таблиці, то про якісь шанси на вихід до плей-оф узагалі нічого не хочеться казати. Їх немає, та й усе на тому — час думати виключно про збереження власної репутації, якщо залишки такої ще залишились. Звісно, ізраїльтянам ще доведеться зіграти на виїзді в Ісландії проти Брєйдабліка, але навіть у розібраному "воєнному" стані вони виглядають значно сильнішими за місцевий колектив.

А в Зорі залишився лише один опонент із високим рівнем складності, бельгійський Гент, який очолює нашу групу. Єдиний раз, коли команда Гейна ван Газенбрука втрачала очки за ходом цієї єврокампанії, дивом, як тепер ввижається, припав на матч першого туру 1:1. Тоді була нічия, яка нас усіх дуже надихнула й ми повірили, що абсолютний розлад усередині Зорі можна якось перекрити вдалими виступами.

А виявилось у підсумку, що ні, не можна. "Буйволи" ж за цей час просто набрали ігрові кондиції та виграли решту з трьох матчів у нашій групі, тож тепер хочуть посісти першу сходинку й спокійно собі дивитись жеребкування. Але доведеться зачекати, бо, судячи з усього, навіть перемога над Зорею жодним чином їх не наблизить до бажаного успіху.

За плечима в Гента серія з семи матчів без поразок — що це таке, луганський колектив уже й не згадає за своїми невдалими виступами в цьому сезоні. Однак не все так райдужно в бельгійців, як може здатись. Дві великі гри до цього на внутрішній арені, проти Андерлехта та Юніон Сен-Жилуа, вони виграти так і не змогли (1:1), а кадрові резерви при цьому залишають бажати кращого — навіть на повний склад лави запасних наразі гравців не набирається.

Це — можливість для футболістів Юрія Коваля, для яких усе зараз просто: утрачаєш очки в своїй грі — гарантовано залишаєшся поза весняною частиною змагань. А як ні, то Маккабі з цим, напевно, допоможе.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди, окрім випадку першої гри, раніше не зустрічались.