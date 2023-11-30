Ліга конференцій

Голи Відовича та Канеко принесли до активу хорватської команди три очки.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА загребське Динамо вирушило в гості до Астани в квартеті С.

У разі поразки хорватський колектив втрачав би шанси на плей-оф ЛК, проте команді Сергея Якіровича таки вдалося здобути непросту перемогу в Казахстані.

Рахунок у матчі було відкрито на 48-ій хвилині завдяки зусиллям Відовича, а вже на 79-ій хвилині, коли Астана вже грала у меншості через вилучення Йованчича, гол Канеко встановив підсумковий результат 2:0 на користь загребського Динамо.

Астана (Казахстан) — Динамо Загреб (Хорватія) 0:2

Голи: Відович, 48, Канеко, 79

Вилучення: Йованчич, 73 (Астана)

На 12-ій хвилині Дарбо (Астана) не реалізував пенальті.