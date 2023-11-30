Ліга конференцій

Здоров'я Полю Нарді.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА в квартеті B між собою зустрілися бельгійський Гент та луганська Зоря.

За рахунку 3:0 на користь бельгійського колективу на 64-ій хвилині жахливу травму отримав голкіпер Гента Поль Нарді.

29-річний француз оступився під пресингом одного з гравців Зорі, невдало став на газон та отримав перелом лівої ноги. Нарді залишив футбольне поле на ношах.

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