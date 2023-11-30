Ліга конференцій 30 листопада 2023, 21:24 Голкіпер Гента отримав шокуючу травму в матчі проти Зорі у Лізі конференцій Здоров'я Полю Нарді. Поль Нарді, getty images 30 листопада 2023, 21:24 У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА в квартеті B між собою зустрілися бельгійський Гент та луганська Зоря. За рахунку 3:0 на користь бельгійського колективу на 64-ій хвилині жахливу травму отримав голкіпер Гента Поль Нарді. 29-річний француз оступився під пресингом одного з гравців Зорі, невдало став на газон та отримав перелом лівої ноги. Нарді залишив футбольне поле на ношах. УВАГА! ФОТО 18+ Люди Поль Нарді Команди Гент Зоря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте