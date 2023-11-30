Ліга конференцій

Колектив Юрія Коваля отримав чотири м'ячі на полі суперників та став свідком жахливої травми їхнього воротаря.

Луганська Зоря своїми виступами в єврокубках, як і в українській Прем’єр-лізі, у цьому сезоні своїх уболівальників точно не тішить. Команда стартувала з кваліфікації Ліги Європи УЄФА, але в підсумку провалилась до Ліги конференцій, однак і в цьому турнірі показати більш-менш притомної гри в команди спочатку Валерія Кривенцова, а тепер уже й Юрія Коваля, так і не вийшло.

П’ятий тур за календарем, передостанній на груповому етапі, а ми вже були змушені казати, що шансів на вихід до плей-оф у представника нашої країни майже не залишилось. А тут ще й необхідність грати на виїзді проти бельгійського Гента, якого в першому турі Зоря якимось чином зуміла стримати (1:1) — єдина, серед усіх учасників квартету B, проти кого "буйволи" грали потім.

На тлі поразки від ізраїльського Маккабі Тель-Авів на вихідних (2:3), у луганців у стартовому складі з’явилось кілька нових футболістів, проте й навпроти суперники, певна річ, змінились, тож із вибором виконавців для протидії в Коваля якось не вийшло. Данченко на правому фланзі оборони не витримував протистояння проти швидкого Фофана, і в підсумку на 21 хвилині юнак втік від опікунів і пробив задлеку під праву стійку воріт Турбаєвського.

Насправді, шкода, бо до того Зоря не те щоб виглядала якось завчасно приреченою. Навіть до атаки гості ходили та створювали прояви загрози. Більш ефективно це виходило робити, до речі, зусиллями свіжого Горбача, який вийшов замість Данченка вже на 32 хвилині, через що луганці були змушені змінити власну побудову. Суперників таким чином удалось стримати в їхніх атаках, а ось із реалізацією власних моментів якось не виходило. Та й небагато їх було, якщо бути відвертими.

У другій половині гри вже на самому початку ситуація для команди Коваля значно погіршилась, оскільки вона пропустила ще двічі. Спочатку Батагов у власні ворота поміж ніг Турбаєвському підрізав передачу від Фадіга з правого флангу, а потім той-таки фланговий гравець черговий пас із зони знайшов у центрі штрафного на самоті Орбана, який у два дотики розстріляв ворота.

А згодом стався найбільш прикрий момент цього вечора. Горбач пресингував воротаря суперників Поля Нарді в чужому штрафному, а той невдало наступив на ногу, коли вибивав м’яч без жодної протидії гравця Зорі при цьому. Сталась жалива травма з підозрою на перелом, через що голкіпера Гента одразу повезли до лікарні, а гру вдалось продовжити тільки хвилин через десять.

Продовжити для того, аби бельгійці оформили ще один м’яч зусиллями Гандельмана, на що трохи згодом дальнім ударом відповів Нагнойний, перевіривши реакцію нового гравця в рамці воріт суперників, Деві Руфа. Той не впорався, але за великим рахунком жодного впливу та ситуація на хід подій уже не мала. Лише одна українська команда буде грати навесні в єврокубках.

У заключному турі бельгійський Гент гратиме на виїзді проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів, тоді як луганська Зоря прийматиме ісландський Брєйдаблік.— Зоря 4:1Фофана, 21, Батагов, 49 (пен.), Орбан, 55, Гандельман, 75 — Нагнойний, 82Нарді (Руф, 70) — Фадіга, Кандусс (Торунаріга, 46), Ватанабе, Фортуна (Тіссудалі, 70) — Геркенс, Кумс (Гюльсагер, 59), Гандельман, Фофана (Лага, 70) — Кейперс, Орбан.Турбаєвський — Данченко (Горбач, 32), Джордан, Боль, Снурніцин — Жан Клод (Нагнойний, 62), Батагов, Чурко (Мишньов, 83) — Кирюханцев (Алефіренко, 83), Герреро, Антюх (Бугай, 62).Попередження: Фадіга, Гюльсагер — Антюх, Жан Клод