У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА Астон Вілла здобула три очки у матчі проти варшавської Легії.

Завдяки цій перемозі підопічні Унаї Емері одноосібно очолили групу Е та достроково вийшли в наступний раунд ЛК.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Легія у 5 турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24:

Астон Вілла (Англія) — Легія Варшава (Польща) 2:1

Голи: Діабі 4, Морено 59 — Мучі 20