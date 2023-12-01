Ліга конференцій
01 грудня 2023, 09:10
Астон Вілла — Легія 2:1 Відео голів та огляд матчу 30.12.2023
Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 30 листопада 2023 року, 22:00.
Астон Вілла (Англія) — Легія Варшава (Польща), getty images
01 грудня 2023, 09:10
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА Астон Вілла здобула три очки у матчі проти варшавської Легії.
Завдяки цій перемозі підопічні Унаї Емері одноосібно очолили групу Е та достроково вийшли в наступний раунд ЛК.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Легія у 5 турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24:
Астон Вілла (Англія) — Легія Варшава (Польща) 2:1
Голи: Діабі 4, Морено 59 — Мучі 20