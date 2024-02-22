Завершилися поєдинки третього за значимістю єврокубкового турніру.
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22 лютого 2024, 23:59
У рамках матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги конференцій відбулися низка поєдинків.
Зокрема, Аякс зумів обіграти Буде-Глімт, Бетіс вилетів від Динамо Загреб, Серветт пройшов Лудогорець, Юніон — Айнтрахт, Молде впорався з Легією, Штурм обіграв Слован, а Олімпіакос — Ференцварош.
Айнтрахт — Сант-Жиллуаз 1:2 (загальний рахунок – 3:4)
Голи: Ебімбе (88) — Пуертас (47), Аєнса (80).
Ференцварош — Олімпіакос 0:1 (загальний рахунок – 0:2)
Гол: Ель Каабі (45, з пенальті).
Легія — Мольде 0:3 (загальний рахунок – 2:6)
Голи: Гульбрандсен (2, 67), Гестад (20).
Слован Братислава — Штурм 0:1 (загальний рахунок – 1:5)
Гол: Б'єрет (52).