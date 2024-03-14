Ліга конференцій

Команда Унаї Емері на власному полі граючись здолала суперників, які самі собі радо привозили голи.

Англійці не змогли домогтись свого в Лізі чемпіонів УЄФА, тому на чвертьфінальній стадії того турніру вони будуть представлені лише двома колективами. І для того, що позиції в рейтингу країн Європи в них зазнавали не дуже відчутного удару, інші представники федерації мали продемонструвати більш гідні результати в двох інших змаганнях.

І якщо в Лізі Європи УЄФА Ліверпуль та Брайтон із різними підсумками взялись виконувати це важливе завдання, то в Лізі конференцій бірмінгемська Астон Вілла відбивалась фактично самотужки. А тут ще й жеребкування спрямувало до неї в пару проблемний останнім часом амстердамський Аякс, перша частина дуелі проти якого на Йоганн Кройфф Арені завершилась без голів (0:0). Тож "леви" мусили виправляти становище на Вілла Парк за будь-яку ціну.

Цей матч розпочинався у боротьбі, тож складалось враження, що гості зможуть дати раду швидкій групі гравців господарів поля за тактикою дрібного фолу не даватимуть їм можливості вибігати до швидких атак. Джон ван ‘т Схіп, напевно, таке вказання й робив для команди перед початком гри, але реалізовувати тактику виходило десь хвилин 10-15, а потім усе було неначе в тумані.

Воткінс на вістрі атаки "левів" був чи не найбільш помітною особою в складі обох сторін на початку гри, бо як не в підкаті полетить у чужого воротаря, за що отримає попередження та навіть пошкодження особисто для себе, то гол заб’є. На 25 хвилині Дуглас Луїс саме на гравця збірної Англії виконав подачу кутового з правого флангу на ближній кут воротарського й Оллі пробив головою під дальню стійку.

І якби його потім таки не замінили з травмою коліна, то хто знає, до чого б призвела подібна активність. Дуран, що з’явився замість партнера, із забитими м’ячами зволікав ще дуже тривалий час. Але перевага Вілли від того нікуди не дівалась, тоді як атака Аякса запам’яталась успішною дією лише одного разу цього вечора. Броббі замикав простріл із правого флангу штрафного від Акпома ударом із центру штрафного в дальній кут, але, на відміну від того ж Воткінса, у ворота не поцілив.

Другий тайм господарі поля проводили дуже спокійно, неначе розуміли, що десь цей незіграний Аякс має самостійно створити собі проблеми. І таки виявились цілком праві, адже на завершення повної години ігрового часу Маннсверк подарував м’яч Макгінну в центрі поля, після чого розпочалась контратака, яку з правого флангу штрафного завершував Бейлі. А щоб уже далеко не ходити, півзахисник Аякса за міть після цього отримав друге попередження й остаточно добив свою команду.

Далі футболісти Емері просто вмикались у потрібні моменти в пресингу й суперники продовжували привозити м’ячі у власні ворота. Навіть Дуран зрештою таки відзначився голом, причому ще й завдяки непоганому дальньому удару з відскоком від поперечини й газону по кілька разів. А вже на завершення гри забив і Діабі. І ви ніколи не здогадаєтесь, але тоді захист Аякса також наварив. Досвід, якого в цього скликання "Божих синів" просто немає.

Фінальний свисток ізраїльського арбітра Ореля Грінфельда відправив до чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА бірмінгемську Астон Віллу, тоді як для амстердамського Аякса міжнародні змагання в цьому сезоні себе вичерпали.— Аякс 4:0 (перший матч — 0:0)Воткінс, 25, Бейлі, 60, Дуран, 75, Діабі, 81Мартінес — Дієго Карлос (Ленгле, 74), Дуглас Луїс (Келліман, 83), Торрес — Кеш, Роджерс (Тілеманс, 46), Макгінн, Морено — Бейлі (Айрогбунам, 74), Діабі — Воткінс (Дуран, 32).Рамай — Шутало (Гаї, 68), Каплан (Акпом, 40), Гато — Ренсх (Тагірович, 79), Гендерсон, Маннсверк, Соса — Глінссон, Броббі, Тейлор.Попередження: Роджерс, Воткінс — Маннсверк