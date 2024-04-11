Ліга конференцій

"Фіалки" непогано виступають у поточному розіграші Ліги конференцій.

Матч із Вікторією (0:0) був для Фіорентини десятим поспіль без поразок у Лізі конференцій УЄФА-2023/24.

В єврокубках поточного сезону колектив Вінченцо Італьяно програв лише одного разу — у першій зустрічі плей-оф кваліфікації ЛК з Рапідом на виїзді (1:0). Після цього Фіорентина здолала віденців вдома (2:0) і вийшла до групового етапу.

У квартеті F із Ференцварошем, Генком і Чукарічками "фіалки" не зазнали поразок, здобувши 12 очок (3 звитяги і 3 нічиїх). Потім, в 1/8 фіналу ЛК, Фіорентина здолала Маккабі (Хайфа) з перемогою у першому, виїзному поєдинку, та нічиєю у матчі-відповіді.

За даними OptaPaolo, клуб із Флоренції вперше у своїй історії досягнув позначки у 10 поспіль матчів без поразок в єврокубках.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, Фіорентина не зуміла дотиснути Вікторію у першій зустрічі у рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій-2023/24. Матч-відповідь відбудеться 18 квітня.