Ліга конференцій

Тренер Фіорентини висловив думку щодо матчу у Лізі конференцій.

Вінченцо Італьяно розповів щодо матчу з Вікторією Пльзень.

"Ми хотіли сьогодні виступити по-іншому. Це було недостатньо добре, але результат був позитивним", — цитує Вінченцо сайт Фіорентини.

"Ми повинні робити більше в атаці. Пльзень не вперше так захищався і не пропускав. Інших варіантів немає. Ми повинні робити більше в деяких ситуаціях, що ми сьогодні також бачили.

Андреа Белотті може зробити набагато більше, але сьогоднішня гра була важкою, тому що вони сиділи глибоко, намагаючись закрити всі простори.

Ми потиснули один одному руки з Мірославем Кубеком після завершення гри. Я сказав йому, що чекаю його у Флоренції, і він сказав, що приїде".

У матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій Фіорентина зіграла внічию з Вікторією.