Ліга конференцій

Команда Пауло Фонсеки була близька до перемоги в основний час, але пропустила, за що поплатись у серії пенальті.

Астон Вілла у чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги конференцій у гостях обіграла Лілль у серії післяматчевих пенальті.

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:1 на користь "догів". У складі команди Пауло Фонсеки голами відзначилися Язиджи та Андре, проте за три хвилини до кінця основного часу матчу "леви" відігралися зусиллями Кеша.

У додаткових таймах голів не було, тому була серія пенальті, де сильнішою була команда Унаї Емері з рахунком 4:3.

Таким чином, Астон Вілла вийшла до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари Олімпіакос – Фенербахче.

Лілль - Астон Вілла 2:1 (серія пенальті 3:4) (перший матч 1:2)

Голи: Язиджи, 15, Андре, 68 - Кеш, 87.

Лілль: Шевальє — Сантос, Діакіте, Йоро, Ісмаїлі — Андре, Бенталеб — Язиджи (Кавалейру, 86), Гаральдссон (Гомес, 77), Гудмундссон (Кабелла, 91) — Девід.

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Торрес, Кеш, Дінь — Макгінн (Дуран, 80), Луїс, Тілеманс — Діабі (Бейлі, 68), Воткінс, Дзаніоло (Роджерс, 28).

Попередження: Бенталеб, Андре, Сантос, Гомес — Дзаніоло, Мартінес, Дінь, Роджерс, Дуран, Воткінс.