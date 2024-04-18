"Фіалки" розібралися з чеським колективом.
Фіорентина - Вікторія Пльзень, Getty Images
18 квітня 2024, 22:35
У рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій Фіорентина приймала Вікторію Пльзень на своєму полі.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота два голи. Нагадаємо, що перша гра завершилася нічиєю — 0:0.
Фіорентина - Вікторія Пльзень 2:0
Голи: Гонсалес, 92, Бірагі, 108
Фіорентина: Терраччано — Кордеро (Давіде Фараоні, 88), Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мело (Лопес, 66), Мандрагора (Мартінес Кварта, 91) — Гонсалес (Соттіл, 98), Бельтран (Барак, 75), Куаме — Белотті (Іконе, 88)
Вікторія Пльзень: Єдлічка — Гранач, Гейда, Ємелка — Копіц (Москера, 106), Черв (Бенджамин Траоре, 90), Калвах (Две, 100), Каду — Шульц — Хори (Ржезник, 70), Выдра (Климент, 56)
Попередження: Раньєрі, Гонсалес — Хори, Каду, Ржезник
Вилучення: Каду, 67.