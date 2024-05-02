Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/2 фіналу Ліги конференцій, який пройде 2 травня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого півфінального матчу Ліги конференцій УЄФА на нас чекає протистояння між італійською Фіорентиною та бельгійським Брюгге. Це буде перша зустріч між командами, яка проходитиме на стадіоні імені Артеміо Франкі.

Фіорентина — Брюгге

Четвер, 2 травня, 22.00. Стадіон ім. Артеміо Франкі, Флоренція. Головний арбітр Майкл Олівер (Англія). пряма трансляція на MEGOGO

Фіорентина прагне вийти у свій другий поспіль фінал Ліги конференцій. Однак дорога "фіалок" і цього разу сповнена драматизму, тож для них це другий шанс взяти єврокубковий трофей.

На минулій стадії турніру Фіорентина насилу пройшла Вікторію Пльзень, вибивши чехів лише у додатковому часі, зігравши до цього 180 хвилин без забитих та пропущених м'ячів. Проте їхня безпрограшна серія у турнірі налічує вже 11 поєдинків і це посилює оптимізм для вболівальників.

Минулими днями "фіалки" могли вийти у фінал Кубку Італії, але програли Аталанті (1:4). У Серії А були перемоги над Салернітаною (2:0) та Сассуоло (5:1). Команда Вінченцо Монтелли займає восьме місце у чемпіонаті, тому трофей у Лізі конференцій – чудова можливість кваліфікуватися до єврокубків на наступний сезон.

Фіорентина підходить до матчу з неймовірною серією із восьми перемог в останніх дев'яти матчах у всіх турнірах. Базель був останнім домашнім кривдником "фіалок" у травні 2023 року у тій же ЛК.

Для Брюгге єврокубковий півфінал – це вже пам'ятна сторінка в історії клубу. Це перше потрапляння команди до четвірки найкращих турніру УЄФА за останні 32 роки. На минулій стадії команда, яка володіє контрактом українця Романа Яремчука у Валенсії, здолала грецький ПАОК із загальним рахунком 3:0.

Тим часом у чемпіонаті цьогорічний сезон – це американські гірки. Після звільнення Ронні Дейли у березні, Нікі Хаєн зміг витягнути команду в позитивне русло — після стартової нічиї у дебюті Брюгге здобув сім перемог поспіль. Минулого вікенду Брюгге обіграв Генк (3:0) і зараз лідирує в чемпіонаті, маючи однакову кількість очок з Андерлехтом. Як бачимо, Брюгге має запасний план на єврокубки наступного сезону, навіть якщо буде невдача проти італійців.

У Брюгге зараз серія із шести перемог в останніх семи гостьових матчах Ліги конференцій і це також позитив перед візитом до Флоренції. З іншого боку бельгійці не можуть виграти жоден з останніх 11 матчів в Італії в рамках єврокубків — сім поразок та чотири нічиї.

Щодо кадрової ситуації, то тут все досить коротко і зрозуміло. Півзахисник "фіалок" Роландо Мандрагора травмований, а форвард Мбала Нзола пропустить гру з особистих причин. У Брюгге травмованих немає, принаймні на даний момент.

Орієнтовні склади команд:

Ключові моменти:

- Фіорентина та Брюгге у своїй історії раніше не зустрічалися;

- Фіорентина провела чотири матчі з бельгійськими клубами в єврокубках – одна перемога, одна поразка та дві нічиї;

- Брюгге провів 20 матчів з італійськими командами та виграв п'ять із них, програвши в десяти;

- Брюгге — найрезультативніша команда Ліги конференцій цього сезону — 22 забиті м'ячі.