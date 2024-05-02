У рамках першого півфінального матчу Ліги конференцій УЄФА на нас чекає протистояння між бірмінгемською Астон Віллою та пірейським Олімпіакосом, яке пройде на англійському стадіоні Вілла Парк.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ЧЕТВЕР, 2 ТРАВНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Астон Вілла виправдовує і місцями навіть перевершує очікування вболівальників, які простежувалися ще напередодні старту цього сезону. Підопічні Унаї Емері залишилися єдиною командою, яка представляє Англію на півфінальній стадії з урахуванням розіграшу усіх трьох єврокубків під егідою УЄФА. Зрозуміло, що шансів АПЛ на те, щоб отримати додаткове п'яте місце на наступний розіграш Ліги чемпіонів, останнім часом і без того були дуже примарним — вчора вони офіційно знакли на користь Німеччини та дортмундської Боруссії... Але в нинішній ситуації бірмінгемців навряд чи це має найбільше хвилювати, оскільки в чемпіонаті вони зараз одноголосно посідають четверту сходинку в таблиці, випереджаючи єдиного свого конкурента в особі Тоттенгема аж на сім очок, хоч і зігравши при цьому на два поєдинки більше.

І навряд чи бірмінгемці відмовляться закріпити свій прогрес і успіх цього сезону тріумфом у Лізі конференцій, тим більше Унаї Емері, напевно, краще за всіх інших тренерів знає, як вигравати другорядні єврокубки. Однак не можна не відзначити, що "леви" були близькими до вильоту з ЛК на минулій стадії, коли змогли вийти переможцями з двоматчевого протистояння з французьким Ліллем тільки за підсумками післяматчевої серії пенальті. До фізичних кондицій гравців Астон Вілли все ж є небезпідставні питання.

У чвертьфіналі Ліги конференцій Олімпіакос підтримав "флешмоб" свого майбутнього англійського суперника, адже подолати Фенербахче грецький гранд також зміг завдяки успіху в післяматчевій серії пенальті. Ризикнемо припустити, що багато нейтральних уболівальників, швидше за все, розглядали клуб з Пірея в якості аутсайдера протистояння з турками, проте греки, які в чемпіонській групі свого дивізіону йдуть лише четвертими та за три тури до завершення сезону відстають від лідера аж на п'ять очок, змогли в цьому випадку продемонструвати характер і пройти до півфіналу третього за значимістю єврокубка.

Дійсно, справи Олімпіакоса в чемпіонаті Греції йдуть не найкращим чином, як було і в Севільї минулого року. До чого тут Севілья? Поточним головним тренером Олімпіакосу є Хосе Луїс Менділібар – той самий, який очолив кризову Севілью посеред минулого сезону та у прагматичному стилі привів її до чергового трофею Ліги Європи, який з урахуванням усіх обставин можна було сприймати лише як сенсацію. Цікаво, що Менділібар приблизно у той же період, але вже цього року, взявся за свою нинішню роботу в грецькій команді. Тепер, здається, питань щодо того, яким чином Олімпіакос пройшов Фенербахче, та як він опинився у півфіналі Ліги конференцій, більше ні в кого немає.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли в основний час пропонується коефіцієнт 1,48, тоді як потенційний успіх Олімпіакоса оцінюється показником 7,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,70. У той же час, шанси бірмінгемців на прохід до фінальної стадії оцінюються в 1,33, тоді як грецького гранда — у 3,60.