Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/2 фіналу Ліги конференцій, який пройде 2 травня та розпочнеться о 22:00.
Колаж: ФК Астон Вілла
02 травня 2024, 08:20
У рамках першого півфінального матчу Ліги конференцій УЄФА на нас чекає протистояння між бірмінгемською Астон Віллою та пірейським Олімпіакосом, яке пройде на англійському стадіоні Вілла Парк.
[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА
ЧЕТВЕР, 2 ТРАВНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Астон Вілла виправдовує і місцями навіть перевершує очікування вболівальників, які простежувалися ще напередодні старту цього сезону. Підопічні Унаї Емері залишилися єдиною командою, яка представляє Англію на півфінальній стадії з урахуванням розіграшу усіх трьох єврокубків під егідою УЄФА. Зрозуміло, що шансів АПЛ на те, щоб отримати додаткове п'яте місце на наступний розіграш Ліги чемпіонів, останнім часом і без того були дуже примарним — вчора вони офіційно знакли на користь Німеччини та дортмундської Боруссії... Але в нинішній ситуації бірмінгемців навряд чи це має найбільше хвилювати, оскільки в чемпіонаті вони зараз одноголосно посідають четверту сходинку в таблиці, випереджаючи єдиного свого конкурента в особі Тоттенгема аж на сім очок, хоч і зігравши при цьому на два поєдинки більше.
І навряд чи бірмінгемці відмовляться закріпити свій прогрес і успіх цього сезону тріумфом у Лізі конференцій, тим більше Унаї Емері, напевно, краще за всіх інших тренерів знає, як вигравати другорядні єврокубки. Однак не можна не відзначити, що "леви" були близькими до вильоту з ЛК на минулій стадії, коли змогли вийти переможцями з двоматчевого протистояння з французьким Ліллем тільки за підсумками післяматчевої серії пенальті. До фізичних кондицій гравців Астон Вілли все ж є небезпідставні питання.
У чвертьфіналі Ліги конференцій Олімпіакос підтримав "флешмоб" свого майбутнього англійського суперника, адже подолати Фенербахче грецький гранд також зміг завдяки успіху в післяматчевій серії пенальті. Ризикнемо припустити, що багато нейтральних уболівальників, швидше за все, розглядали клуб з Пірея в якості аутсайдера протистояння з турками, проте греки, які в чемпіонській групі свого дивізіону йдуть лише четвертими та за три тури до завершення сезону відстають від лідера аж на п'ять очок, змогли в цьому випадку продемонструвати характер і пройти до півфіналу третього за значимістю єврокубка.
Дійсно, справи Олімпіакоса в чемпіонаті Греції йдуть не найкращим чином, як було і в Севільї минулого року. До чого тут Севілья? Поточним головним тренером Олімпіакосу є Хосе Луїс Менділібар – той самий, який очолив кризову Севілью посеред минулого сезону та у прагматичному стилі привів її до чергового трофею Ліги Європи, який з урахуванням усіх обставин можна було сприймати лише як сенсацію. Цікаво, що Менділібар приблизно у той же період, але вже цього року, взявся за свою нинішню роботу в грецькій команді. Тепер, здається, питань щодо того, яким чином Олімпіакос пройшов Фенербахче, та як він опинився у півфіналі Ліги конференцій, більше ні в кого немає.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли в основний час пропонується коефіцієнт 1,48, тоді як потенційний успіх Олімпіакоса оцінюється показником 7,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,70. У той же час, шанси бірмінгемців на прохід до фінальної стадії оцінюються в 1,33, тоді як грецького гранда — у 3,60.
ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ
Унаї Емері, головний тренер Астон Вілли: "Коли я приїхав сюди, я говорив про спроби підвищити наш рівень у Прем’єр-лізі, і ми поступово покращуємося. І ми хочемо бути присутніми в Європі. Сподіваюся, ми зможемо грати в Лізі чемпіонів з Астон Віллою. Ми повинні насолоджуватися моментом, який ми переживаємо, намагатися накопичувати свій досвід і наполегливо працювати, щоб отримати більше".
Хосе Луїс Менділібар, головний тренер Олімпіакоса: "У нас була дуже важка гра проти Фенербахче. Вона повністю перевірила нашу витривалість. Щойно справа дійшла до пенальті, все вже залежало від гравців. Я радий бути в півфіналі. Сподіваюся, ми й далі продовжимо з командою цей шлях".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Астон Вілла: Ольсен — Кеш, Конса, Пау Торрес, Дінь — Бейлі, Макгінн, Дуглас Луїс, Роджерс — М. Діабі, Воткінс
Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Ортега — Чікіньо, Ессе, Орта — Поденсе, Ель-Каабі, Фортуніс
Не зіграють: Буендія, Камара, Мінгз, Ремзі, Алекс Морено, Тілеманс, Емі Мартінес — Лейднер, Нтой, Йоветич
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