Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 2 травня 2024 року.

У першому півфінальному матчі Ліги конференцій УЄФА Фіорентина вдома обіграла Брюгге, який починаючи з 61-ої хвилини грав у меншості через вилучення Оньєдіки.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, а перемогу "фіалкам" приніс гол Нзола в компенсований до другого тайму час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Брюгге в 1/2 фіналу Ліги конференцій-2023/24:

Фіорентина — Брюгге 3:2

Голи: Соттіль, 5, Белотті, 37, Нзола, 90+1 — Ванакен,17, Тіаго, 63

Фіорентина: Террачано — Додо, Мартінес, Раньєрі, Бірагі — Мело (Лопес, 70), Бонавентура (Барак, 88) — Гонсалес, Бельтран (Іконе, 70), Соттіль (Куаме, 52) — Белотті (Нзола, 88)

Брюгге: Якерс — Саббе, Спілеерс (Ордоньєс, 90), Мехеле, Маєр — Скуращ (Нільсен, 65), Одой (Баланта, 90), Оньєдіка, Ютгла (Ветлесен, 79) — Ванакен — Тіаго

Попередження: Гонсалес, Мартінес — Оньєдіка, Якерс

Видалення: Оньєдіка, 61 (Брюгге)