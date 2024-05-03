Ліга конференцій

Італійська команда здобула хитку перевагу.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно незадоволений результатом першого півфіналу Ліги конференцій проти Брюгге (3:2).

"Ми шкодуємо, що пропустили двічі. Я думаю, що якщо ми будемо так само налаштовані, як ті 10 секунд у другому таймі, то нічим добрим це не закінчиться.

Ми повинні бути зосередженими до кінця, тому що в таких матчах може статися все, що завгодно. Ми не дозволили собі виграти з більшою перевагою.

Я задоволений голом Нзоли. З самого початку було видно, що він добре налаштований, але ми повинні зробити більше в наступному матчі. Врешті-решт, ми намагалися випустити на поле всіх наших атакувальних гравців і це принесло свої плоди.

Коли у вас є така якість і фізична підготовка попереду, кожному супернику буде важко. Однак, повторюся, ми повинні були забивати більше голів. У нас було багато моментів і ми могли забити більше, але ставлення хлопців в останньому відрізку матчу було чудовим.

Я переконаний, що у нас будуть шанси в наступному поєдинку. Як я вже говорив перед грою, потрібна максимальна самовіддача і дисципліна", — заявив Вінченцо Італьяно.